Адвокат Добровинский заявил, что был последним человеком, с которым общался Березовский

Адвокат Александр Добровинский заявил в интервью «Комсомольской правде», опубликованном 28 января, что был последним человеком, с которым общался российский бизнесмен Борис Березовский.

Березовского нашли мертвым в Великобритании в 2013 году.

Добровинский рассказал, что «знал Березовского в разные времена».

Адвокат добавил, что последние дни своей жизни российский бизнесмен «конечно, был в депрессии». Он отметил, что разговаривал с Березовским по телефону «за полтора часа до его смерти». Добровинский заявил, что факт самоубийства Березовского был для него «очевидным», а депрессия российского бизнесмена объяснялась тем, что у него к концу жизни оказались «пустые карманы», множество долгов, также его бросила девушка.

Березовский был советским и российским предпринимателем, политиком и ученым. С 2000 года являлся политическим оппонентом президента России Владимира Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.

Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей.

В 2018 году старшая дочь Березовского Елизавета заявила, что ее отца могли травить, чтобы всем окружающим казалось, будто он находится в депрессии, и убить с имитацией самоубийства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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