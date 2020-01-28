Блок №4 Белоярской АЭС начал работу на «топливе будущего»

Реактор на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 Белоярской АЭС в Свердловской области начал работу на первой серийной партии промышленного смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, сообщила пресс-служба Росэнергоатома (входит в Росатом).
«Первая серийная партия МОКС-топлива загружена в реактор БН-800 энергоблока №4 Белоярской АЭС. По итогам первого в своей истории капитального ремонта блок успешно возобновил работу», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Случившееся назвали историческим событием в российской атомной энергетике.
Белоярская АЭС введена в работу в апреле 1964 года. Это первая АЭС в большой атомной энергетике страны, и единственная с реакторами разных типов на одной площадке. Первые энергоблоки Белоярской АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находится единственный в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности БН-600.
Реактор БН-800 (от «быстрый натриевый», электрической мощностью 880 мегаватт) — опытно-промышленный реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, натрием. Ядерное топливо в него начали загружать в феврале 2014 года. Реактор должен стать прототипом коммерческих, более мощных энергоблоков с реакторами БН-1200.
Напомним, в декабре 2015 года четвертый блок Белоярской АЭС с прототипом «реактора будущего» дал первый ток.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент предложил революционное решение – закрепить в Конституции понятие «публичная власть», в которое включат и местное самоуправление. Благодаря этому муниципальные власти станут эффективнее. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Кузнецов, комментируя дискуссии в рабочей группе по подготовке поправок в Основной закон. «Местное самоуправление решает вопросы, максимально «приближенные» к рядовым россиянам. Но нередко возникают случаи, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сатановский предостерег «злобноватых псиц» от попыток лаять на Россию / 19 января
- Автоновости: Рэпер 50 Cent похвастался в Инстаграме новым Bugatti за 3 млн долларов / 27 декабря
- Пожар в сибирском доме: погибли 11 человек / 21 января
- В Японии назвали иероглиф – символ 2019 года / 12 декабря
- Глава ФБР: У нас нет информации о том, что Украина вмешивалась в президентские выборы 2016 года / 10 декабря
- Обозреватель WP — Китай — первый равный соперник США в современную эпоху, и Трамп ведёт себя неправильно / 18 января
- Россияне назвали главный скандал 2019 года / 26 декабря
- Порошенко потребовал санкций против прямых поставок газа из РФ на Украину / 22 декабря