Бразилия одобрила слияние Embraer с американской Boeing

Административный совет по экономической защите (CADE) Бразилии одобрил сделку по созданию совместного предприятия (СП) национальным авиапроизводителем Embraer и американской корпорацией Boeing, сообщили в антимонопольном ведомстве страны.

Embraer и Boeing заключили двухэтапное соглашение. На первом этапе Boeing получит контроль над 80% активами Embraer, связанными с производством среднемагистральных пассажирских самолетов. А в рамках второй части будет создано СП для производства военно-транспортного самолета KC-390, при этом контрольный пакет в размере 51% останется за бразильской компанией, передает ТАСС.

По мнению аналитиков CADE, в результате сделки отношения между Embraer и Boeing приобретут статус стратегического партнерства. Они считают, что Embraer окажется в выигрыше, так как остающиеся под его контролем подразделения, занимающиеся военной и бизнес-авиацией, смогут наладить более тесное технологическое и коммерческое сотрудничество с Boeing.

В то же время ниша коммерческой авиации, где приходится конкурировать с европейским Airbus, перейдет в зону ответственности американской компании.

Напомним, Embraer и Boeing согласовали условия сделки в конце 2018 года, а в начале 2019 года слияние поддержало правительство Бразилии, которое имело право наложить вето.

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