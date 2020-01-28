Бразилия одобрила слияние Embraer с американской Boeing

Административный совет по экономической защите (CADE) Бразилии одобрил сделку по созданию совместного предприятия (СП) национальным авиапроизводителем Embraer и американской корпорацией Boeing, сообщили в антимонопольном ведомстве страны.
Embraer и Boeing заключили двухэтапное соглашение. На первом этапе Boeing получит контроль над 80% активами Embraer, связанными с производством среднемагистральных пассажирских самолетов. А в рамках второй части будет создано СП для производства военно-транспортного самолета KC-390, при этом контрольный пакет в размере 51% останется за бразильской компанией, передает ТАСС.
По мнению аналитиков CADE, в результате сделки отношения между Embraer и Boeing приобретут статус стратегического партнерства. Они считают, что Embraer окажется в выигрыше, так как остающиеся под его контролем подразделения, занимающиеся военной и бизнес-авиацией, смогут наладить более тесное технологическое и коммерческое сотрудничество с Boeing.
В то же время ниша коммерческой авиации, где приходится конкурировать с европейским Airbus, перейдет в зону ответственности американской компании.
Напомним, Embraer и Boeing согласовали условия сделки в конце 2018 года, а в начале 2019 года слияние поддержало правительство Бразилии, которое имело право наложить вето.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в мировой системе массовых авиаперевозок на фоне резко обострившейся борьбы между американскими и европейскими авиаконцернами Boeing и Airbus.
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