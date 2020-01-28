Марат Сафин рассказал, как взял на себя вину изменявших женам теннисистов

Знаменитый российский теннисист Марат Сафин пояснил в телепрограмме «Тает лед», как взял на себя вину изменявших женам коллег. Он вспомнил некоторые забавные истории и поделился ими с телезрителями.

Спортсмен поделился с ведущим программы Алексеем Ягудиным, воспоминаниями о чемпионате Австралии 2002 года, где он проиграл в четвёртом раунде Доминику Хрбаты. Теннисист официально поблагодарил троих красавиц, которые так яростно болели за него. Общественность сразу же приписала роман Сафину с этими девушками, сам же он никак не комментировал сложившуюся ситуацию. Правда открылась через несколько лет.

Как оказалось, спортсмен взял вину своих женатых коллег на себя, ведь именно они приехали на чемпионат с любовницами. Страх перед законными супругами заставил их попросить холостого Сафина отвести от них подозрения и принять весь удар на себя. Алексей Ягудин всячески пытался выяснить личности изменщиков, но теннисист отказался называть их имена.

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