Екатерина Волкова рассказала Лере Кудрявцевой о трех разводах и муже-бандите

Недавно Екатерина Волкова стала гостей очередного выпуска шоу «Секрет на миллион». В ходе интервью актриса пояснила Лере Кудрявцевой о трех разводах, и почему она ушла от мужа-бандита.
Первый союз знаменитости можно назвать ранним, так как она вышла замуж в 18-летнем возрасте и тогда же родила первенца. Супруг Екатерины Волковой Алексей хорошо зарабатывал, однако выбрал для этого незаконный способ. Избранник артистки оказался бандитом. Однажды он вернулся домой, и его жена поняла, что случилось что-то серьезное. Тогда звезда кино спросила у мужа, влюбился ли он, на что получила утвердительный ответ. «И мой мир рухнул», — поделилась певица в интервью.
Во второй раз Волкова вышла замуж почти назло, так как хотела, чтобы бывший супруг жалел о своем выборе. Однако в этом поспешном браке у актрисы случился выкидыш, после чего отношения быстро завершились.
Затем артистка встретила Эдуарда Лимонова. За время совместной жизни с писателем у Волковой родилось двое детей, но полноценной семьи из этого союза не получилось. Исполнительница пояснила Кудрявцевой, что публицист-революционер был плохим отцом, но зла не него она не держит.
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