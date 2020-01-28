Глава Чувашии рассказал о планах развития региона на фоне слухов об отставке

28.01.2020, 12:58, Новости дня

Глава Чувашии во время ежегодного послания госсовету республики рассказал о планах развития региона, при этом ранее СМИ сообщили о его предполагаемой отставке.

Во время послания Игнатьев рассказал о реализации нацпроектов на территории региона и достигнутых успехах. Он отметил рост консолидированного бюджета региона, создание новых производств и развитие сферы сельского хозяйства, передает РИА «Новости».

«Задача на ближайшие пять лет – удвоить объемы экспорта в агропромышленном комплексе», – сказал Игнатьев, поручив разработать комплекс дополнительных мер для привлечения инвесторов в республику.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что решение об отставке Игнатьева уже принято.

Напомним, главу Чувашии резко раскритиковали после появления в Сети резонансного видео, на котором Игнатьев вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев назвал поведение главы Чувашии недопустимым, а в «Единой России» поступок главы региона сочли «моральным уродством», пообещав рассмотреть вопрос об исключении Игнатьева из партии.

Сам Игнатьев заявил, что относится к сотрудникам МЧС уважительно, и отверг домыслы и слухи о «непочтительном отношении» к ним. Произошедшее с офицером МЧС представитель главы Чувашии назвал дружеской шуткой.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об уместности поведения главы Чувашии.



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