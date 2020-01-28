Фильм о блокаде Ленинграда собрал рекордную аудиторию в интернете

В Санкт-Петербурге состоялся показ документального фильма «Самое главное в жизни», который посвящен судьбе жительниц блокадного Ленинграда. По окончании киносеанса прошла встреча с ветеранами, ставшими героями фильма. Беседу с ними, благодаря онлайн-трансляции, смогли посмотреть школьники их всех регионов России.

Главными участниками встречи, прошедшей накануне, стали жительницы блокадного Ленинграда Серафима Королева и Кира Любомирова. Они же стали героинями документального фильма «Самое главное в жизни», снятого в 2019 году. Эта картина вошла в цикл «Настоящее – прошедшее (поиски и находки)».

Кинопоказ стал одним из мероприятий проекта «VI Молодежный кинофестиваль короткометражных фильмов о Великой Отечественной войне «Перерыв на кино», который получил президентский грант в размере 3,9 млн рублей.

«Мы уже в третий раз получаем поддержку Фонда президентских грантов, – сказала организатор мероприятия, генеральный директор и учредитель фонда «Мост поколений» Екатерина Ефимова. – Когда мы писали заявку на грант в 2017 году, у нас возникла мысль попробовать организовать общение ветеранов и молодежи со всей страны с помощью интернета, и Фонд президентских грантов дал нам эту возможность».

«Поскольку за полчаса онлайн-общения невозможно узнать и услышать все, а тем более ответить на все вопросы, для большей вовлеченности мы приглашаем ветеранов, которые ранее становились героями документальных фильмов», – продолжила Ефимова.

«Обычно сначала идет кинопоказ фильма с участием ветеранов, из которого зрители получают максимум информации, а потом, по окончании просмотра, у всех есть возможность присоединиться к интернет-эфиру. В процессе трансляции жители каждого региона РФ могут задать интересующие вопросы, исходя из увиденного», – отметила организатор.

«Такие мероприятия мы проводим с 2017 года трижды в год, приурочив их к памятным датам – годовщине снятия блокады Ленинграда, Международному дню освобождения узников концлагерей и Дню героев отечества. Проводим телемосты, подключаем к ним регионы», – сказала Ефимова.

При этом посмотреть фильм «живьем» и пообщаться с ветеранами пришло множество молодых людей, а также школьников и студентов. «У нас был полный зал», – подчеркнула собеседница.

«В этом году, кстати, у нас рекордное количество участников, и в плане подключения к интернет-трансляции, и в плане вовлеченности в кинопоказ – около 200 тысяч зрителей. Всего до конца января фильм «Самое главное в жизни» будет показан через Youtube в порядка 400 населенных пунктах по всей стране», – заключила Ефимова.

Напомним, 27 января Санкт-Петербург отметил 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

На прошлой неделе президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал об историческом факте о блокаде Ленинграда, который его «потряс». Он также рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате.

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