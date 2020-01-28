Отец, который бросил своих детей в Шереметьево, сам сдался следователям

Житель Хабаровского края, оставивший двоих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, сам пришел в управление Следственного комитета в Батайске и дал признательные показания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О том, что отец бросил двух сыновей пяти и семи лет в аэропорту, стало известно 26 января. Детей нашли сотрудники аэропорта в терминале D. При них были обнаружены свидетельства о рождении и оставленная отцом записка, в которой он признался, что вынужден оставить детей, так как у него нет средств на их содержание.

Как сообщали в СК РФ, после того, как отец оставил детей, он улетел в Ростов-на-Дону.

27 января уполномоченная по права ребенка Анна Кузнецова заявила, что полиция установила личность бросившего детей мужчины — им оказался 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Сейчас дети находятся в Лобненской больнице. После оформления всех документов их отправят в Хабаровск к матери: она готова их забрать и утверждает, что не знала о произошедшем.

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