Помилостивый государь. Каких иностранных граждан миловал Путин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал заключение региональной комиссии, которая рекомендовала помиловать гражданку Израиля Нааму Иссахар, приговоренную к семи с половиной годам по обвинению в контрабанде наркотиков. Теперь слово за президентом Владимиром Путиным, который должен принять окончательное решение.

26 января Иссахар обратилась к Путину с ходатайством о помиловании, хотя изначально отказывалась это делать — об этом Путина уже просили ее мать Яффа Иссахар, а также президент и премьер-министр Израиля Реувен Ривлин и Биньямин Нетаньяху. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что помилование невозможно без подачи ходатайства самим осужденным, хотя это не так — украинцы Надежда Савченко и Олег Сенцов о помиловании не просили. The Insider вспомнил, каких еще иностранных граждан Путин помиловал за время трех сроков своего президентства.

Эдмонд Поуп — США

14 декабря 2000 года Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданина США Эдмонда Поупа, осужденного за шпионаж. Это был первый акт милосердия российского президента в отношении иностранного гражданина.

Эдмонд Поуп был задержан сотрудниками ФСБ весной 2000 года. Его обвиняли в получении секретной информации у профессора Бауманского университета. По утверждению ФСБ, Поуп интересовался секретными чертежами подводной ракеты класса «Шквал». Мосгорсуд приговорил американца к 20 годам лишения свободы. Поуп отказался от пересмотра дела в суде высшей инстанции и обратился к Путину с просьбой о помиловании.

Как говорилось в официальном сообщении пресс-службы Кремля, причиной для помилования послужили «принципы гуманности, состояние здоровья осужденного и его личное ходатайство, а также высокий уровень отношений между Россией и США».

Персол Ройя (?) — Израиль

8 ноября 2003 года Владимир Путин подписал указ о помиловании «гражданина Израиля Персола Ройи». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. В указе говорится, что Персол Ройя (?) был осужден в России «10 ноября 2002 года Головинским межмуниципальным (районным) судом Северного административного округа г. Москвы». На сайте суда информации о приговоре гражданину с такими именем и фамилией нет. В открытом доступе какой-либо информации об этом деле найти также не удалось. За неделю до освобождения Персола Ройи — 2-4 ноября 2003 года — в Москве с трехдневным рабочим визитом находился тогдашний премьер-министр Израиля Ариэль Шарон.

Сергей Лагун и Александр Чечуров — Белоруссия

30 мая 2012 года Владимир Путин помиловал граждан Белоруссии Сергея Лагуна и Александра Чечурова. В 2007 году они были признаны Тверским судом Москвы виновными в контрабанде психотропных веществ и незаконном сбыте психотропных веществ и приговорены к 14 годам лишения свободы. Впоследствии срок был сокращен до 9 лет.

Осужденные привезли в Москву на продажу таблетки «Туссал» — лекарство от кашля, свободно продававшееся на тот момент в Белоруссии. В России оно было фактически запрещено из-за входящего в его состав декстрометорфана.

В день подписания указа о помиловании Лагуна и Чечурова Путин в Минске встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Надежда Савченко — Украина

Украинская летчица Надежда Савченко, признанная в РФ виновной в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина на Донбассе, отказалась писать прошение о помиловании. Однако 25 мая 2016 года она была помилована указом президента по просьбе родственников погибших журналистов.

После подписания указа о помиловании Путин встретился с родственниками погибших, поблагодарил их «за гуманизм» и выразил надежду на то, что решение о помиловании Савченко поспособствует уменьшению противостояния на Донбассе.

Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев — Украина

14 июня 2016 года Путин подписал указы о помиловании осужденных в России украинцев Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева. Их обменяли на украинцев Елену Глищинскую, обвинявшуюся в сепаратизме, и Виталяя Диденко, осужденного по той же статье и помилованного президентом Украины Петром Порошенко.

Солошенко в 2014 году получил шесть лет строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Афанасьев в 2015 году был приговорен в России к семи годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме.

И Афанасьев, и Солошенко обратились к Путину с просьбой о помиловании. Ходатайство 73-летнего Солошенко в апреле 2016 года отклонила Нижегородская комиссия по помилованию.

Сергей Гладкобородов — Украина

В мае 2019 года Путин помиловал гражданина Украины Сергея Гладкобородова, который в 2017 году был осужден в Москве за кражу. К моменту подписания указа Гладкобородов уже отбыл наказание, однако он был помилован ради снятия судимости, о котором также ходатайствовал, чтобы иметь возможность приезжать в Россию — ухаживать за тяжелобольной матерью.

Олег Сенцов и еще десять осужденных — Украина

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ по обвинению в терроризме, так же, как и Надежда Савченко, отказался подписывать прошение о помиловании. В июле 2018 года помиловать Сенцова попросила его мать Людмила. Также просьбу о помиловании Сенцова подал генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Он обосновал возможность подачи такой просьбы Европейской конвенцией по правам человека.

7 сентября 2019 года Владимир Путин помиловал Олега Сенцова и еще десять украинцев, которых в тот же день обменяли на граждан России, находившихся в заключении в Украине.

Указа о помиловании на сайте Кремля нет.

Фруде Берг, Евгениюс Матайтис и Аристидас Тамошайтис — Норвегия и Литва

15 ноября 2019 года Россия, Литва и Норвегия обменялись гражданами, осужденными за шпионаж. В результате переговоров на свободу вышли осужденные в Литве жители РФ Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, из российских колоний были освобождены литовцы Евгениюс Матайтис и Аристидас Тамошайтис и норвежец Фруде Берг. Осужденных помиловали соответственно президент Литвы Гитанас Науседа и Владимир Путин.

Филипченко и Моисеенко были осуждены на 10 лет. По версии следствия, Филипченко был сотрудником ФСБ, а Моисеенко вербовал литовского офицера.

Тамошайтис и Матайтис в 2016 году были приговорены к 13 и 12 годам лишения свободы. Их обвиняли в шпионаже в пользу литовской разведки, подробности не раскрывались.

Берг был арестован в декабре 2017 года, его также обвиняли в шпионаже. В апреле 2019 года Мосгорсуд признал Берга виновным и приговорил к 14 годам колонии строгого режима. Берг не стал обжаловать приговор и попросил о помиловании.

Указа о помиловании на сайте Кремля также нет.

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