Стартовали съемки нового «Бэтмена»

Голливудский режиссер Мэтт Ривз на своей странице в Twitter разместил 27 января фото кинохлопушки с названием фильма «Бэтмен», подтвердив, что съемки картины начались.

«День первый», – говорится в описании фото.

#DayOne #TheBatman cc: @GreigfraserD pic.twitter.com/kOgcsa6zX3

— Matt Reeves (@mattreevesLA) 27 января 2020 г.

Главную роль в картине исполнит британский актер Роберт Паттинсон.

Также роли исполнят Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Пол Дано, Энди Серкис, Джеффри Райт и Джон Туртурро.

Мировая премьера картины запланирована на 25 июня 2021 года.

Экранизации комиксов Боба Кейна о Бэтмене появились еще в 1940-х годах в США и Великобритании.

В 1989–1997 годах вышла серия фильмов режиссеров Тима Бертона и Джоэла Шумахера, в 2005 – 2012-х годах – трилогия Кристофера Нолана.

Герой Бэтмена присутствовал также в лентах о разных супергероях Вселенной комиксов DC: «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2015), «Отряд самоубийц» (2016), «Лига справедливости» (2017).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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