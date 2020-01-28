Нетаньяху отказался от судебного иммунитета

28.01.2020, 12:54, Новости дня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, против которого выдвинуты обвинения по статьям о коррупции, мошенничестве и злоупотреблении властью, отозвал свое представление в израильский парламент Кнессет о предоставлении иммунитета от судебного преследования. Об этом премьер 28 января написал на своей странице в Facebook.

Он считает, что расследование превратились в цирк.

«Я сообщил спикеру Кнессета о том, что отзываю свое представление об иммунитете», – сказано в заявлении.

«Правила, принятые в Кнессете, были грубо попраны, результаты парламентской процедуры были предопределены даже без обсуждения. Я решил не принимать больше участия в этой грязной игре», – добавил Нетаньяху.

אזרחי ישראל, בשעה גורלית זו לעם ישראל, בעת שאני נמצא בארה"ב בשליחות היסטורית לעצב את גבולות הקבע של ישראל ולהבטיח את…

Posted by ‎Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו‎ on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

В ноябре 2019 года Генпрокуратура Израиля предъявила Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам – речь идет о мошенничестве, коррупции и злоупотреблении служебным положением.

1 января премьер объявил, что воспользуется правом попросить для себя иммунитет от судебного преследования, который действовал бы до окончания работы Кнессета.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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