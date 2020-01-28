В Киеве с 1 апреля планируют ввести суточные проездные

В Киеве с 1 апреля унифицируют систему проездных, а также появятся проездные на 24, 48, 72 часа. Об этом говорится в проекте распоряжения, опубликованном на сайте КГГА.

Тариф на одну поездку на автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метрополитене, городской электричке останется прежним — 8 гривен. При этом указано, что он действует «в случае приобретения разового билета», а значит жетоны планируют вывести из обращения.

При использовании синей электронной карточки тариф будет зависеть от количества купленных поездок. Он будет колебаться от 6,50 гривен (при разовой покупке 50 поездок) до 8 гривен (при разовой покупке от 1 до 9 поездок).

Зеленые карточки с 1 апреля перестанут пополнять, но купленные до 31 марта поездки можно будет использовать еще год — до 31 марта 2021 года.

Главное новшество проекта — это изменение системы проездных. Теперь их будут выпускать только на все виды транспорта. Проездные могут быть как с ограниченным количеством поездок, так и без ограничений.

Стоимость проездного на 46 поездок составит 290 гривен (студенты — 145, школьники — 72,50), на 62 поездки — 390 гривен (студенты — 195, школьники — 97,50), на 92 поездки — 575 гривен (студенты — 287,50, школьники — 143,75), на 124 поездки — 770 гривен (студенты — 385, школьники — 192,50).

Стоимость проездного без ограничения количества поездок — 1300 гривен (студенты — 650, школьники — 325).

Также вводятся проездные на 24 часа (100 гривен), 48 часов (150 гривен), 72 часа (200 гривен).

Сейчас стоимость проездного на месяц на один вид наземного транспорта без ограничения количества поездок составляет 390 грн, в метрополитене — 610 грн, на два вида транспорта (наземный+метро) на 46 поездок — 570 грн; на 62 поездки — 670 грн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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