Уничтожили 340 килограмм санкционной еды

Уничтожили 340 килограмм санкционной еды

28.01.2020, 12:56, Новости
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Более 300 килограмм санкционной продукции было изъято в ходе совместного рейда ярославских таможенников и специалистов Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

В результате проведенного таможенного осмотра торгового зала и складского помещения торговой точки, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, находящейся в одном из торговых комплексов Костромы, были обнаружены свежие яблоки, мандарины, перцы, груши и шампиньоны без маркировки и надлежащих документов, подтверждающих соответствие товаров требованиям Технических регламентов Таможенного союза ЕАЭС. Общий вес изъятой продукции составил 340 килограмм.

Вся фруктово-овощная продукция была изъята должностными лицами регионального Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям и уничтожена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

Отметим, в 2019 году сотрудники Ярославской таможни во исполнение Указа Президента РФ от 6 августа 2014 года №560 провели 20 проверок и выявили в общей сложности 3,4 тонны сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации.



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