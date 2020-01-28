Число жертв коронавируса перевалило за 100 человек

В Китае за прошедшие сутки число смертей от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, увеличилось до 106 человек. Кроме того, количество заболевших превысило 4,5 тысячи.
Госкомитет КНР по делам здравоохранения сообщил, что в большинстве случаев прогноз для пациентов благоприятный, особенно для молодых людей и детей. По данным РИА ФАН, Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы распространения коронавируса. В Китае его оценили как «очень высокий», на региональном и мировом уровне – как «высокий», пишет НСН.
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