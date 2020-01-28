Мнение: Откровенный разговор

• Зачем Джон Малкович, Кевин Спейси и Элтон Джон поедут в подмосковный Чехов на завод, который производит запорную арматуру для атомных электростанций;
• Можно ли в России честно заработать миллиарды долларов и на что их стоит потратить; • Каково участнику «списка Forbes» попасть в политику и остаться человеком;
• Кто и почему разрушил банковский бизнес Александра Лебедева;
• Что чувствует человек, переживающий депрессию, и как выйти из «штопора»;
• Правда ли, что любовь лечит душу и спасает мир;
• Есть ли жизнь после смерти и существует ли Бог
Обо всём этом и не только в откровенных ответах Александра Лебедева:
Источник: Ирек Муртазин
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