Женщина подбросила дочь с ДЦП полицейским в Томске

Женщина оставила в отделении полиции в Ленинском районе Томска 19-летнюю дочь в инвалидной коляске и ушла.

«27 января в помещении холла перед дежурной частью ОМВД по Ленинскому району города Томска неизвестная женщина оставила в инвалидной коляске девушку (на вид около 20 лет), после чего скрылась», – сообщили в УМВД региона.

Там отметили, что позже сотрудники полиции нашли женщину и доставили ее в отдел для разбирательства.

«По предварительным данным женщина страдает психическим расстройством, а девушка является ее 19-летней дочерью. В настоящее время женщина передана медицинским работникам, жизни и здоровью ее дочери ничего не угрожает», – уточнили в ведомстве.

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