Эстония упростила предоставление гражданства родившимся в стране

Рийгикогу (однопалатный парламент Эстонии) большинством голосов принял законопроект, позволяющий ходатайствовать о получении гражданства в упрощенном порядке для несовершеннолетних, родившихся в этой республике.

Пресс-служба Центристской партии Эстонии сообщает, что законопроект поддержали 64 депутата 101-местного парламента, 26 проголосовали против, передает ТАСС.

Документ вступит в силу спустя 10 дней после его публикации в государственном регистре законов.

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