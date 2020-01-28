Эстония упростила предоставление гражданства родившимся в стране

28.01.2020, 12:44, Новости дня

Рийгикогу (однопалатный парламент Эстонии) большинством голосов принял законопроект, позволяющий ходатайствовать о получении гражданства в упрощенном порядке для несовершеннолетних, родившихся в этой республике.

Пресс-служба Центристской партии Эстонии сообщает, что законопроект поддержали 64 депутата 101-местного парламента, 26 проголосовали против, передает ТАСС.

Документ вступит в силу спустя 10 дней после его публикации в государственном регистре законов.

Ранее США ввели новые правила получения виз для приезжающих рожать женщин.



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