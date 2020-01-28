Виктория Боня внезапно объявилась после известия о пропаже

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Последнее: В черный список Евросоюза из-за Крыма внесен глава Севастополя Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев и председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, следует из заявления ЕС. Также в санкционный список внесены еще четыре крымских чиновника и депутата, передает ТАСС. Ранее источник сообщал, что ЕС согласовал внесение в черный список имен еще нескольких российских […]
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