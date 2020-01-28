Расследовано убийство стюардессы в Новой Москве

28.01.2020, 12:37, Новости дня

Расследование убийства 23-летней стюардессы в одном из отелей Новой Москвы завершено, сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего молодого мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – сказала Иванова, передает ТАСС.

Отмечается, что обвиняемый при задержании оказывал сопротивление и пытался взять табельное оружие у полицейских. После предупредительного выстрела сотрудника полиции он сдался.

Молодой человек признал вину, он рассказал что убил девушку на почве ревности.

Тело задушенной девушки нашли летом 2019 года в отеле на территории Новой Москвы. Позже СМИ сообщили, что подозреваемый якобы увлекался БДСМ.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В черный список Евросоюза из-за Крыма внесен глава Севастополя Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев и председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, следует из заявления ЕС. Также в санкционный список внесены еще четыре крымских чиновника и депутата, передает ТАСС. Ранее источник сообщал, что ЕС согласовал внесение в черный список имен еще нескольких российских […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика