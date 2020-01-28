Расследовано убийство стюардессы в Новой Москве

Расследование убийства 23-летней стюардессы в одном из отелей Новой Москвы завершено, сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего молодого мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – сказала Иванова, передает ТАСС.

Отмечается, что обвиняемый при задержании оказывал сопротивление и пытался взять табельное оружие у полицейских. После предупредительного выстрела сотрудника полиции он сдался.

Молодой человек признал вину, он рассказал что убил девушку на почве ревности.

Тело задушенной девушки нашли летом 2019 года в отеле на территории Новой Москвы. Позже СМИ сообщили, что подозреваемый якобы увлекался БДСМ.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В черный список Евросоюза из-за Крыма внесен глава Севастополя Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев и председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, следует из заявления ЕС. Также в санкционный список внесены еще четыре крымских чиновника и депутата, передает ТАСС. Ранее источник сообщал, что ЕС согласовал внесение в черный список имен еще нескольких российских […]