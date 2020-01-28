Расследовано убийство стюардессы в Новой Москве

Расследование убийства 23-летней стюардессы в одном из отелей Новой Москвы завершено, сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
«Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего молодого мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – сказала Иванова, передает ТАСС.
Отмечается, что обвиняемый при задержании оказывал сопротивление и пытался взять табельное оружие у полицейских. После предупредительного выстрела сотрудника полиции он сдался.
Молодой человек признал вину, он рассказал что убил девушку на почве ревности.
Тело задушенной девушки нашли летом 2019 года в отеле на территории Новой Москвы. Позже СМИ сообщили, что подозреваемый якобы увлекался БДСМ.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В черный список Евросоюза из-за Крыма внесен глава Севастополя Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев и председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, следует из заявления ЕС. Также в санкционный список внесены еще четыре крымских чиновника и депутата, передает ТАСС. Ранее источник сообщал, что ЕС согласовал внесение в черный список имен еще нескольких российских […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Бабкин показал пятимесячному сыну первый снег / 5 декабря
- Нафтогаз поблагодарил США за санкции против «Северного потока – 2» / 31 декабря
- Фаната «Зенита» приговорили к двум годам за удар по ноге омоновца на стадионе / 28 ноября
- В Кремле оценили идею «нормандского формата» с Грузией / 26 декабря
- В Киеве на Рождество полиция усилит меры безопасности / 6 января
- Космические войска РФ обнаружили все пуски ракет в 2019 году / 4 января
- «ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 1,9 млрд рублей / 10 января
- Офис генпрокурора Украины заработает со 2 января / 24 декабря