Оставивший детей в аэропорту отец попросил омбудсмена не отдавать их матери

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова получила письмо от человека, который представился отцом оставленных в Шереметьево детей, в письме описана просьба не отдавать детей матери, сообщила пресс-служба омбудсмена.

«Нам сегодня утром еще поступило сообщение от человека, представившего отцом детей. В записке он просит не передавать детей маме. Значит – если это он на самом деле – то как минимум человек продолжает следить за ситуацией», – сообщила Кузнецова, передает РИА «Новости».

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области сообщили, что представитель хабаровских властей в скором времени отправится за детьми.

«Пока дети находятся в больнице. Конкретной даты передачи их представителям Хабаровска пока нет. Ожидаем, что представитель края вылетит в Москву в ближайшие дни», – пояснили в пресс-службе.

На данный момент проходят консультации и идет сбор документов хабаровской стороной.

Напомним, в воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей при себе был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.

По факту оставления детей в Шереметьево возбудили уголовное дело. Через некоторое время отец детей пришел с повинной к следователям. Позже была найдена мать мальчиков. Сообщалось, что хочет забрать детей в новую семью.

Кроме того, СМИ опубликовали переписку девушки с бывшей однокурсницей, где она обвиняла мужа в избиении.

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