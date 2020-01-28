Оставивший детей в аэропорту отец попросил омбудсмена не отдавать их матери

28.01.2020, 12:37, Новости дня

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова получила письмо от человека, который представился отцом оставленных в Шереметьево детей, в письме описана просьба не отдавать детей матери, сообщила пресс-служба омбудсмена.

«Нам сегодня утром еще поступило сообщение от человека, представившего отцом детей. В записке он просит не передавать детей маме. Значит – если это он на самом деле – то как минимум человек продолжает следить за ситуацией», – сообщила Кузнецова, передает РИА «Новости».

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области сообщили, что представитель хабаровских властей в скором времени отправится за детьми.

«Пока дети находятся в больнице. Конкретной даты передачи их представителям Хабаровска пока нет. Ожидаем, что представитель края вылетит в Москву в ближайшие дни», – пояснили в пресс-службе.

На данный момент проходят консультации и идет сбор документов хабаровской стороной.

Напомним, в воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей при себе был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.

По факту оставления детей в Шереметьево возбудили уголовное дело. Через некоторое время отец детей пришел с повинной к следователям. Позже была найдена мать мальчиков. Сообщалось, что хочет забрать детей в новую семью.

Кроме того, СМИ опубликовали переписку девушки с бывшей однокурсницей, где она обвиняла мужа в избиении.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В черный список Евросоюза из-за Крыма внесен глава Севастополя Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев и председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, следует из заявления ЕС. Также в санкционный список внесены еще четыре крымских чиновника и депутата, передает ТАСС. Ранее источник сообщал, что ЕС согласовал внесение в черный список имен еще нескольких российских […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика