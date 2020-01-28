Медики опровергли главные мифы о недержании мочи

Согласно данным ВОЗ, недержание мочи является самой распространенной урогинекологической проблемой. Медики опровергли основные мифы об этом недуге.

Многие считают, что произвольным мочеиспусканием страдают лишь пожилые люди. Однако каждая 3-я жительница старше 35-ти лет сталкивается с инконтиненцией. Также известно, что каждый 20-й человек сталкивается с этой проблемой, а это более 400 млн лиц во всем мире. Некоторые думают, недержание нельзя вылечить, однако, как утверждают специалисты, его можно побороть в любом возрасте, а в легких формах даже операция не понадобится. В некоторых случаях помочь может правильный образ жизни, то есть диета. Также люди начинают пить меньше воды, когда их мочевой пузырь работает неправильно. По словам медиков, количество потребляемой жидкости не влияет на недуг, а вот ее ограничение способно вызвать заболевания почек. Согласно другому мифу, личностям с инконтиненцией сложно жить, но это не так, поскольку в любой аптеке или магазине можно приобрести профессиональные средства гигиены для тех, кто столкнулся с недержанием.

Касаемо правдивых фактов, это то, что чаще всего недугом страдают женщины. Мочевой пузырь можно натренировать с помощью упражнений Кегеля, которыми занимаются в любом возрасте. Возникшее во время беременности заболевание может пройти само по себе после родов.

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