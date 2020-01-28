Ученые назвали увеличивающие уровень женского гормона у мужчин продукты

Учёные из США назвали несколько продуктов питания, увеличивающих уровень женского гормона эстрогена в организме мужчин. Самым большим концентратом этого вещества оказался пивной солод.

Именно пиво повышает уровень женского гормона эстрогена в теле мужчины, что и приводит к быстрому набору лишнего веса и остановке роста волос на теле. Исследователи проводили эксперимент, в котором участвовали мужчины от 30 до 55 лет. Помимо пива, респонденты употребляли свежезаваренный кофе. Оказалось, что этот напиток тоже оказывает влияние на уровень эстрогена. В случае только одной порции, у мужчины повышается сексуальное влечение и улучшается потенция, а вот если употреблять в день больше кофе, то эффект противоположный.

Женский гормон у представителей сильного пола в больших количествах вырабатывается при употреблении в пищу сладкой газированной воды. Причина кроется в чрезмерном содержании в таких напитках кофеина. Ограничить приём лучше и жирной рыбы, молока, белого хлеба, кукурузного и льняного масла. Все эти продукты способны нарушить уровень эстрогена в организме мужчины и существенно повысить его содержание.

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