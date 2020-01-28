ЕС согласовал санкции против нескольких российских чиновников

28.01.2020, 12:26, Новости дня

Евросоюз согласовал внесение в черный список имен еще нескольких российских чиновников за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«Достигнут консенсус (между странами ЕС) о введении ограничительных мер в отношении нескольких официальных лиц РФ в связи с выборами в Крыму и Севастополе в 2019 году», – отметил он, передает ТАСС.

По словам источника, официальное решение об этом ожидается в течение дня на проходящем в Брюсселе заседании Совета ЕС по общим вопросам.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно. 

В среду глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что американская компания Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении «Погода». 



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