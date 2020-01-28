Люди заживо сгорели при пожаре на речной пристани в Алабаме

28.01.2020, 12:26, Новости дня

Сильные взрывы прогремели на лодочной станции в американском городе Скоттсборо (штат Алабама), после чего начался мощный пожар. Погибли восемь человек.

Пристань расположена на берегу реки Теннесси в северной Алабаме. Пожар начался после полуночи в понедельник, когда люди еще спали. Сгорели 35 лодок и катеров, передает CBS.

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Публикация от WVTM 13 (@wvtm13) 27 Янв 2020 в 10:00 PST

Металлическая крыша над пристанью для яхт расплавилась и рухнула, из-за чего люди не смогли выбраться из огня. Многие прыгали в реку, чтобы спастись от пламени.

Свидетели трагедии утверждают, что взрывались баллоны с газом и двигатели катеров.

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