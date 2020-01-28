В апреле 2020-го может состояться презентация первого гибридного седана Ghibli от Maserati

Итальянский производитель спорткаров и люксовых автомобилей Maserati готовится к презентации своего первого гибрида Ghibli. Демонстрация транспортного средства может состояться на пекинском автосалоне Beijing Auto Show в апреле нынешнего года.

Гибрид Ghibli относится к классу седанов. Перемещаться он будет, используя традиционное горючее топливо и электрическую энергию. О его технических характеристиках пока подробностей нет, но известно, что короткие дистанции автомобиль сможет преодолевать исключительно за счет электроэнергии.

При помощи гибридного седана Ghibli компания Maserati может улучшить свое положение на китайском рынке автомобилей. Дело в том, что в прошлом году продажи машин этого производителя снизились на 27%. В то же время правительство КНР стремится к увеличению продаж транспортных средств на экологически чистых источниках энергии.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Правительственные сирийские войска вернули контроль над стратегически важным городом Маарэт-Нааман на юге провинции Идлиб, сообщил источник. Об этом информирует РИА «Новости». Во вторник сообщалось, что сирийские военные полностью окружили Маарет-Нааман. Это крупный форпост террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра», который находится на юго-востоке провинции Идлиб. Перед этим они отбили у боевиков три населенных пункта […]