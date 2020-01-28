Наталья Фатеева опровергла слухи о нехватке еды: «Я сама могу кого угодно накормить»

Наталья Фатеева высказалась о слухах по поводу того, что у нее нет дома еды. По словам актрисы, корреспонденты в очередной раз ее обманули и заявила, она сама кого хочешь накормит.

Недавно по телевизору продемонстрировали сюжет, в котором сообщалось, что состояние знаменитости оставляет желать лучшего, и у нее проблемы со здоровьем. По этой причине Фатеева якобы не может сама сходить в магазин за продуктами. Как заявила звезда картины «Три плюс два», журналисты позвонили ей в дверь, сказав, что принесли цветы. Артистка ответила, она давно спрятала все вазы, и попросила представителей прессы лучше принести ей продукты. При этом Наталья Николаевна рассказала, незадолго до прихода репортеров у нее был день рождения. Она много времени отвечала на телефонные звонки, поэтому купить еды было некогда. «Что они меня все время цепляют. Можете написать, что это все вранье?» — резко высказалась актриса.

Также Фатеева отметила, что СМИ не имели права вести съёмку, когда она была не готова. «Так и напишите: Фатеевой ничего не надо: ни денег, ни продуктов», — заявила артистка и добавила, она сама способна накормить кого угодно.

В последние годы Наталья Николаевна ведет скрытный образ жизни и не общается со своими детьми. Внуки также не навещают бабушку. Ранее звезда отмечала, что сама со всем справляется.

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