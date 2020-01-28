Подожженную в Прикамье женщину доставили в реанимацию

Появились подробности об инциденте, случившемся 27 января в Соликамске, когда продавца заживо поджег неизвестный мужчина. Пострадавшая доставлена в реанимацию.
У женщины, как уточнили представители медучреждения, обожжено 35% тела и 3% лица. На данный момент пострадавшая пребывает в реанимации. Медики оценивают состояние пациентки как крайне тяжелое.
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Последнее: Правительственные сирийские войска вернули контроль над стратегически важным городом Маарэт-Нааман на юге провинции Идлиб, сообщил источник. Об этом информирует РИА «Новости». Во вторник сообщалось, что сирийские военные полностью окружили Маарет-Нааман. Это крупный форпост террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра», который находится на юго-востоке провинции Идлиб. Перед этим они отбили у боевиков три населенных пункта […]
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