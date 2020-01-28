Подожженную в Прикамье женщину доставили в реанимацию

28.01.2020, 12:21, Разное

Появились подробности об инциденте, случившемся 27 января в Соликамске, когда продавца заживо поджег неизвестный мужчина. Пострадавшая доставлена в реанимацию.
У женщины, как уточнили представители медучреждения, обожжено 35% тела и 3% лица. На данный момент пострадавшая пребывает в реанимации. Медики оценивают состояние пациентки как крайне тяжелое.



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