Не забирающих ребенка из клиники родителей объявили в розыск

Приставы объявили розыск родителей, которые пять лет не забирают дочь из клиники в Москве, сообщила представитель медучреждения «Мать и дитя» в Пресненском суде столицы, где рассматривается заявление об ограничении прав родителей.

«Нами получено исполнительное производство, согласно которому родители объявлены в розыск приставами. Это сделано для того, чтобы было исполнено решение Гагаринского районного суда о том, чтобы родители забрали ребенка», – сообщила представитель клиники, передает ТАСС.

Родителей объявили в розыск, так как приставы «не могут найти должников», добавила она.

Пресненский суд решил рассмотреть иск об ограничении прав родителей в открытом режиме, несмотря на возражение представителя отца ребенка.

Также суд отказал представителям матери ребенка в передаче искового заявления в Савеловский суд, сторона защиты настаивала на этом, поскольку там прописана мать девочки.

Представители обоих родителей заявили отвод судье Наталье Каржавиной, они упрекнули судью в заинтересованности.

«Согласно практике ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека), судья Каржавина подлежит отводу, если ее поведение не соответствует беспристрастности», – сказала представитель отца.

Она пояснила, что судья приняла исковое заявление, не получив заключение по месту проживания ребенка, не убедившись, что заявление истца подано по подсудности рассмотрения иска. «Судья сделала запросы самостоятельно в ЗАГС в интересах истца», – сказала представитель отца.

Представители истца возразили против отвода судьи и отметили, что иск подан по подсудности. Против отвода также выступила прокуратура.

Отмечается, что девочка родилась в клинике в 2014 году, после выписки мать вернула ее в отделение патологии новорожденных. К родителям ребенка подавали иски об ограничении родительских прав, но их отклоняли.

Девочка никогда не выходила за пределы территории клиники, не общается со сверстниками. При этом врачи утверждают – ребенок абсолютно здоров, но каждый день в стационаре уменьшает ее шансы на возвращение в нормальную жизнь. Опека призвала лишить семью прав на ребенка.

Родители девочки заявляли, что заберут ребенка, если им предоставят полный выписной эпикриз за все эти годы.

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