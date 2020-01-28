Власти Китая назвали новые симптомы и пути передачи коронавируса

Новый тип коронавируса в основном передается воздушно-капельным путем, но может передаться и через прикосновение к глазам грязными руками, сообщил член экспертной группы госкомитета КНР по вопросам здравоохранения, инфекционист Ли Синван.

«В самом раннем периоде болезнь в большинстве случаев проявляется такими симптомами, как повышенная температура, слабость и сухой кашель. У тяжело больных пациентов может наблюдаться затруднение дыхания, вплоть до дыхательной недостаточности, состояние может усугубиться, если есть другие заболевания», – сообщил Ли Сиван, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что сейчас заметно увеличение числа случаев легкой формы заболевания. У некоторых больных наблюдается только небольшая температура и редкий сухой кашель. Также есть больные, у которых симптомы отсутствуют, но анализы на вирусную нуклеиновую кислоту показывают положительный результат.

Ли Синван пояснил, что таких пациентов удалось обнаружить, потому что они добровольно пошли проверяться. Он уточнил, что они «в определенной степени являются переносчиками вируса, что создает определенные сложности в работе по профилактике эпидемии».

Инфекционист напомнил, что вирус передается воздушно-капельным путем с близкого расстояния. «Поэтому всем обязательно нужно носить маски, сократить контакты на близком расстоянии, в настоящее время так называемое близкое расстояние считается 1-2 метра или 1,5 метра, возможно заразиться. Есть еще одна особенность, вирус может передаться и через прикосновение, если потереть руками, на которые попала вирус, глаза, то также есть вероятность заразиться», – предупредил он.

Кроме того, Ли Синван сообщил, что на лечение пациента, заразившегося новым вирусом, нужна примерно одна неделя, если болезнь проходит в легкой форме, при тяжелой форме – две недели и более.

Ранее сообщалось, что в Китае число зараженных новым коронавирусом достигло 4547, умерли 106 человек. Также стало известно, что российские туроператоры приостановили прием новых организованных туристических групп из Китая.

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