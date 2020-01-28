Все школы Черкасс закроют на карантин

28.01.2020, 12:18, Новости дня

С 29 января во всех школах города Черкассы приостанавливается учебный процесс. Такое решение принял исполнительный комитет Черкасского городского совета, сообщила 28 января пресс-служба горсовета.

Закрытие учебных заведений связанно с активизацией заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников. Каратин продлится с 29 января по 9 февраля.

В горсовете отметили, что 24 января в городе болело 3973 ученика, что составляло 14,4% общего количества школьников, и было закрыто 49 классов. А уже 27 января гриппом и ОРВИ заболели 5346 учеников черкасских школ. На данный момент в больницах находятся 260 детей.

Из-за вспышки гриппа и ОРВИ школы закрываются по всей Украине. В частности, на карантин уже отправлены учебные заведения Донецкой, Луганской, Волынской, Одесской, Винницкой, Ровенской, Запорожской и Житомирской областей.

Согласно последним данным Минздрава, за 13–19 января в Украине ОРВИ заболели 142 тыс. человек, из них 60% – дети. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 11 летальных случаев вследствие гриппа.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию «ГОРДОН» рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Правительственные сирийские войска вернули контроль над стратегически важным городом Маарэт-Нааман на юге провинции Идлиб, сообщил источник. Об этом информирует РИА «Новости». Во вторник сообщалось, что сирийские военные полностью окружили Маарет-Нааман. Это крупный форпост террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра», который находится на юго-востоке провинции Идлиб. Перед этим они отбили у боевиков три населенных пункта […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика