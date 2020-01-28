В Охотском море затонуло рыболовецкое судно

Российский траулер Enigma Astralis, на борту которого 21 января вспыхнул пожар, затонул в Охотском море. Судно обнаружили с помощью гидролокатора.

По данным РИА ФАН, поисками Enigma Astralis занималось ледокольное спасательное судно «Сибирский». 25 января с траулером была прервана радиолокационная связь. После этого в район исчезновения было направлено 11 судов, пишет НСН.

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