В Охотском море затонуло рыболовецкое судно

Российский траулер Enigma Astralis, на борту которого 21 января вспыхнул пожар, затонул в Охотском море. Судно обнаружили с помощью гидролокатора.
По данным РИА ФАН, поисками Enigma Astralis занималось ледокольное спасательное судно «Сибирский». 25 января с траулером была прервана радиолокационная связь. После этого в район исчезновения было направлено 11 судов, пишет НСН.
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Последнее: Правительственные сирийские войска вернули контроль над стратегически важным городом Маарэт-Нааман на юге провинции Идлиб, сообщил источник. Об этом информирует РИА «Новости». Во вторник сообщалось, что сирийские военные полностью окружили Маарет-Нааман. Это крупный форпост террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра», который находится на юго-востоке провинции Идлиб. Перед этим они отбили у боевиков три населенных пункта […]
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