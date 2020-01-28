В Японии обнаружили не связанный с Китаем случай коронавируса

Власти Японии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом в стране, не связанный с поездками в Китай, сообщили СМИ.
Как передает агентство Киодо, министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Кацунобу Като заявил, что этот случай не имеет отношения к лицам, прибывшим недавно из Китая, передает РИА «Новости».
Напомним, ранее во вторник сообщалось, что число жителей Китая, заразившихся новым коронавирусом, увеличилось еще на 32 человека и достигло 4 тыс. 547 человек.
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Последнее: Правительственные сирийские войска вернули контроль над стратегически важным городом Маарэт-Нааман на юге провинции Идлиб, сообщил источник. Об этом информирует РИА «Новости». Во вторник сообщалось, что сирийские военные полностью окружили Маарет-Нааман. Это крупный форпост террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра», который находится на юго-востоке провинции Идлиб. Перед этим они отбили у боевиков три населенных пункта […]
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