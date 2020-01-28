Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении чиновнику одного из газовых предприятий в уклонении от уплаты налогов

Правоохранители 27 января сообщили о подозрении заместителю руководителя одного из предприятий в сфере импорта и реализации природного газа в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины), сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
«По версии следствия, указанное общество при импорте природного газа и его реализации на рынке Украины уклонилось от уплаты таможенных пошлин, в результате чего в бюджет не поступили средства в размере более 129 млн грн», – сказано в сообщении.
Отмечается, что «благодаря принятым во время досудебного расследования мерам обеспечено возмещение неуплаченных в государственный бюджет средств в полном объеме».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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