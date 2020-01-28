Бледанс и Кудрявцева ответили на слова Боярского о позднем материнстве

Актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева отрицательно отнеслись к словам Михаила Боярского о позднем материнстве.

В эфире шоу «Ты не поверишь!» актер заявил, что «в старости родить ребенка – это не мечта, а придурь». По его словам, что если бы жена предложила ему завести еще одного ребенка, то он решил бы, что «у нее не все в порядке с мозгами».

50-летняя Эвелина Бледанс в беседе с «Ридусом» сказала, что она «еще не такой старый родитель», чтобы реагировать на подобные высказывания и расстраиваться из-за них.

«Пусть говорит что хочет. Не буду спорить с Боярским», – сообщила актриса, которая родила сына в 43 года.

У ребенка диагностировали синдром Дауна. С первых дней его жизни актриса решила не прятать малыша и активно делилась его успехами. В шесть месяцев он снялся в рекламе подгузников. На его страницу в Facebook подписано более 200 тыс. человек. Бледанс рано начала брать с собой сына на звездные премьеры, фотографировать его для обложек глянцевых журналов. Она считает, что ее миссия заключается в том, чтобы показать: ребенок с особенностями развития – это вовсе не приговор.

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на высказывание Боярского о позднем материнстве гораздо жестче. «Пошел Михаил Боярский на *** со своими высказываниями», – сообщила Кудрявцева.

Она отметила, что других слов, которые бы выразили ее точку зрения в этом случае, она не находит. Телеведущая категорически не согласна с позицией актера.

Сама Кудрявцева родила дочку от хоккеиста Игоря Макарова в 47 лет. После родов она написала в своей соцсети: «Смиритесь, я родила сама», чтобы исключить все слухи о суррогатном материнстве. Почти одновременно Кудрявцева стала и бабушкой. У старшего сына телезвезды родился сын.

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