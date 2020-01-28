Перелом лодыжки: Кристина Орбакайте впервые в карьере перенесла выступления

Кристина Орбакайте, известная своим трудоголизмом, впервые в карьере перенесла выступления. Причина достаточно серьёзная: у певицы перелом лодыжки.
Подробности травмы она не сообщила, но в подтверждение своей нетрудоспособности опубликовала снимок в Instagram-аккаунте. Грустная звезда расположилась на диване, вытянув вперед правую ногу в ортезе. Повреждение произошло в ходе подготовки к новой концертной программе. Теперь потребуется ее перенос, так как в течение шести недель артистке не разрешено даже наступать на травмированную конечность. Она очень расстроена случившимся несчастьем и просит понимания со стороны поклонников.
Еще раз уже в «сториз» Орбакайте извиняется перед зрителями. Видео снято в машине, зафиксированная нога лежит на панели. Фолловеры успокаивают артистку, обещая ждать её выздоровления. Фанаты желают ей здоровья и благополучного исцеления.
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