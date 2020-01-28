Иван Ургант извинился перед православными за фотоколлаж с Христом

Иван Ургант в прямом эфире извинился перед православными за фотоколлаж с Иисусом Христом. По словам телеведущего, он не хотел оскорбить чьи-то чувства.

В очередном выпуске программы на «Первом канале» шоумен вместо привычного юмора довольно серьезно высказался по поводу недавней ситуации. Иван Ургант принес извинения всем верующим, так как накануне Рождества неудачно пошутил и затронул чувства некоторых православных. Актер коротко подстриг волосы, намекая на возможность оказаться в тюрьме. В ходе выпуска речь шла о встрече с Жераром Депардье, во время которой показали фотоколлаж с искаженными мотивами из Библии. Христиане-активисты движения «Сорок Сороков» потребовали закрыть передачу артиста и выслать его за пределы России. Позже пошли разговоры о том, что знаменитость может попасть под статью «Оскорбление чувств верующих». Депутат Госдумы Николай Зенцов обратился в Генпрокуратору по этому поводу.

Как отметил Ургант, ему тревожно по данному поводу, однако сложившаяся ситуация также льстит знаменитости. «Некую гордость я чувствую за то, что именно я стал первым рабочим вопросом для нового генпрокурора на новом посту», — высказался продюсер. Также он добавил, что не собирался никого обижать. Телеведущий обратил внимание на то, что его вечернее шоу является юмористическим, поэтому произнесенные на нем слова следует воспринимать соответствующим образом.

Затем шоумен вспомнил картину «Бриллиантовая рука», где мальчик шел по воде, олицетворяя собой Христа. Вот только никто из зрителей не решился заявить о том, что эта сцена оскорбительна.

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