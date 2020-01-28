В Прикамье мужчина заживо поджег женщину-продавца в магазине

Жительница Прикамья едва не сгорела заживо на рабочем месте. В магазин, где жительница трудится, ворвался житель и поджег ее.
Происшествие в одной из торговых точек Соликамска попало на видео, позже обнародованное в паблике «Свое ТВ» во «ВКонтакте». На кадрах можно видеть, как в магазин заходит житель и направляется к женщине, стоящей за прилавком. Посетитель выливает на продавца неизвестную жидкость и тянет в подсобку. Оттуда выбегает коллега пострадавшей, а через некоторое время и сама жертва появляется в охваченной огнем униформе и пытается ее снять.
По информации группы, женщину поджег муж, решивший таким способом расправиться над супругой. Обстоятельства инцидента уточняются.
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