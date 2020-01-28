Росморречфлот подтвердил гибель «Энигма Астралис»

Рыболовецкое судно «Энигма Астралис», на борту которого 21 января возник пожар, затонуло в Охотском море, сообщили в Росморречфлоте.
«Установлено, что на дне Охотского моря обнаружено судно «Энигма Астралис», – передает ТАСС слова источника.
Напомним, ранее во вторник «Энигму Астралис» нашли на дне Охотского моря.
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Последнее: Боевики «ЛНР» задержали жительницу Станично-Луганского района Марину Недодаеву. Ее обвинили в «шпионаже» на пользу СБУ, говорится 28 января на сайте «МГБ ЛНР». «Сотрудниками МГБ выявлена жительница Станично-Луганского района, которая по заданию СБУ занималась на территории республики сбором сведений в отношении военнослужащих народной милиции. Кроме того, она должна была вести среди военнослужащих «ЛНР» агитационно-пропагандистскую работу с […]
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