Росморречфлот подтвердил гибель «Энигма Астралис»

Рыболовецкое судно «Энигма Астралис», на борту которого 21 января возник пожар, затонуло в Охотском море, сообщили в Росморречфлоте.

«Установлено, что на дне Охотского моря обнаружено судно «Энигма Астралис», – передает ТАСС слова источника.

Напомним, ранее во вторник «Энигму Астралис» нашли на дне Охотского моря.

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