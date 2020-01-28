Росморречфлот подтвердил гибель «Энигма Астралис»

28.01.2020, 11:58, Новости дня

Рыболовецкое судно «Энигма Астралис», на борту которого 21 января возник пожар, затонуло в Охотском море, сообщили в Росморречфлоте.

«Установлено, что на дне Охотского моря обнаружено судно «Энигма Астралис», – передает ТАСС слова источника.

Напомним, ранее во вторник «Энигму Астралис» нашли на дне Охотского моря.



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