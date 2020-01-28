В Москве создали оперативный штаб из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании в столице оперативного штаба для координации деятельности городских и федеральных служб для мониторинга ситуации по коронавирусу.
«Для координации деятельности городских и федеральных служб в Москве создан Оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений», – сказано на сайте Собянина.
Мэр уточнил, что под особый контроль взяты гостиницы и другие места массового пребывания туристов, отметив, что «при появлении тревожных сигналов туда будут высланы оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра».
Собянин также сообщил, что в больницах и аптеках имеется достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты.«Совместно с Росздравнадзором работаем над оперативными поставками в Москву современных тест-систем, способных достаточно быстро и надежно диагностировать коронавирус», – добавил мэр.
Ранее сообщалось, что экспресс-системы для выявления коронавируса появились в Приморье. Также стало известно, что российские туроператоры приостановили прием новых организованных туристических групп из Китая.
В Китае число зараженных новым коронавирусом достигло 4547, умерли 106 человек.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы, что известно о новом китайском вирусе 2019-nCoV и как от него защититься.
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