В Москве создали оперативный штаб из-за коронавируса

28.01.2020, 11:58, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании в столице оперативного штаба для координации деятельности городских и федеральных служб для мониторинга ситуации по коронавирусу.

«Для координации деятельности городских и федеральных служб в Москве создан Оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений», – сказано на сайте Собянина.

Мэр уточнил, что под особый контроль взяты гостиницы и другие места массового пребывания туристов, отметив, что «при появлении тревожных сигналов туда будут высланы оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра».

Собянин также сообщил, что в больницах и аптеках имеется достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты.«Совместно с Росздравнадзором работаем над оперативными поставками в Москву современных тест-систем, способных достаточно быстро и надежно диагностировать коронавирус», – добавил мэр.

Ранее сообщалось, что экспресс-системы для выявления коронавируса появились в Приморье. Также стало известно, что российские туроператоры приостановили прием новых организованных туристических групп из Китая.

В Китае число зараженных новым коронавирусом достигло 4547, умерли 106 человек.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы, что известно о новом китайском вирусе 2019-nCoV и как от него защититься.



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