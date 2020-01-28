Москвичи встали на защиту парка «Березовая аллея»

Левобережный всегда считался одним из лучших районов Москвы:

хорошая инфраструктура, обилие мест отдыха. Но сейчас обстановка стремительно меняется в худшую стороны, возмущаются местные жители. «За последние 10 лет наш

уютный пятачок между Фестивальной улицей, Ленинградским шоссе, Беломорской и

Смольной улицами подвергся массовой застройке многоэтажным жильем», —

говорится в петиции.

По словам ее автора, помощника ректора РГГУ Никиты Иванова,

район на глазах превращается «в заасфальтированную парковку» с

обилием многоэтажек. «Теперь в планах воткнуть еще несколько многоэтажек в

итак перенаселенную местность. И делается это за счет одного из немногих мест

отдыха жителей близлежащих домов – Березовой аллеи», – возмущается

москвич.

Это небольшой парк между улицами Фестивальная и Беломорская.

Иванов бьет тревогу: вырубка деревьев уже началась. «Половина парка будет

занята сорокаэтажными монстрами, а вторая половина его будет находится в их

тени, что полностью убьет уют этого места», – сообщает активист.

По его словам, в районе планируется построить жилой комплекс

«Фестиваль Парк – 2». На официальном сайте проекта сказано, что его

реализует застройщик АО «Центр-Инвест». Комплекс будет состоять из

восьми монолитных зданий высотой до 24 этажей.

На днях жители Левобережного собрались, чтобы обсудить планы по защите парка. «Хотя разрешения на эту стройку еще нет,

уже выдан порубочный билет на прилегающую территорию, согласно которому вырубке

подлежат более 200 деревьев – по словам рабочих, для прокладки

коммуникаций», – пишет портал «Активатика». Кроме того, участок

не огорожен, а информационный щит отсутствует, утверждают местные жители.

Березовая аллея – единственный оставшийся зеленый уголок в

микрорайоне, негодуют москвичи. «Всю жизнь живу в этом районе, и я

крайне недовольна тем, что уничтожается парк, в котором я в детстве гуляла, а

теперь гуляет и мой ребенок. Требуем пересмотра плана застройщиков!» —

пишет пользователь Facebook Анна П.

Активисты просят мэра Москвы повлиять на застройщика, чтобы тот пересмотрел проект и этажность домов. «Вы сделали многое для того,

чтобы в центре Москвы людям было уютно и комфортно, но не стоит забывать, что

на окраинах города люди тоже должны чувствовать себя как дома», —

говорится в обращении.

Москвичи активно поддерживают петицию. В настоящий момент

под ней подписались две тысячи человек.

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