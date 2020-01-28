Российские журналисты выступили в защиту арестованного в Дагестане коллеги

МОСКВА – Ведущие независимые российские издания опубликовали видеообращение с призывом освободить журналиста, арестованного на Северном Кавказе по обвинениям в терроризме.

Они усматривают в его деле попытку властей заглушить редкий независимый голос в неспокойном регионе.

Редактор отдела религии независимого еженедельника «Черновик» Абдулмумин Гаджиев был арестован в Дагестане в июне 2019 года и обвинен в финансировании и участии в террористической организации.

Поводом для обвинений послужило единственное интервью Гаджиева с проповедником, который руководил благотворительной организацией и позднее был обвинен в связях с терроризмом в соответствии с законодательством о борьбе с экстремизмом, которое критики правительства считают слишком расплывчатым.

Впоследствии следователи арестовали Гаджиева и обвинили его в том, что его интервью в части, касающейся благотворительной организации, привело к общественному финансированию якобы террористической деятельности организации.

Ключевой свидетель правительства, поддержавший вину Гаджиева, появился в суде с синяками и заявил, что его заставили давать показания под пытками.

Дело Гаджиева появилось на фоне многолетней антитеррористической кампании российских властей на преимущественно мусульманском Северном Кавказе против людей, которых они называют радикалами.

В последние годы спецслужбы особенно активно преследуют людей, которые, по их словам, были завербованы боевиками «Исламского государства» в Сирии и Ираке и потом вернулись в Россию.

Однако сторонники Гаджиева настаивают, что в своих статьях в «Черновике» он последовательно выступал против экстремизма в регионе и называют обвинения в адрес журналиста в поддержке террористических организаций «абсурдными».

«Если бы суд прочитал его статьи, они бы увидели, что в них нет никакого экстремизма. Мой муж сам говорил им: посмотрите и увидите», – заявила жена Гаджиева, Дана Сакиева, в интервью «Голосу Америки».

«Они обвиняют Гаджиева в тех самых вещах, против которых он всегда выступал», – говорит Идрис Юсупов, журналист другого независимого регионального издания «Новое дело».

Когда дело Гаджиева стало рассматриваться в судах, его газета столкнулась с интенсивным давлением со стороны властей.

Сотрудники газеты рассказали, что силовики неоднократно проводили обыски в редакции «Черновика», конфискуя компьютеры и оборудование.

«Это попытка закрыть газету, а Гаджиев стал орудием для этого», – заявил «Голосу Америки» заместитель главного редактора Магомед Магомедов.

Это не первая опасная ситуация для газеты, отмечает Комитет защиты журналистов. Основатель «Черновика» Хаджимурад Камалов был убит в 2011 году, и его убийца до сих пор не найден.

В случае осуждения по обвинениям в терроризме Гаджиеву грозит пожизненное заключение.

Накануне судебного заседания в понедельник ведущие журналисты российских СМИ записали видеообращение в поддержку Гаджиева.

Требуя освобождения Гаджиева, участники видео заявляют, что журналист не должен сидеть в тюрьме или преследоваться за свою профессиональную деятельность.

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