Компания Nissan выпустит новый недорогой кроссовер

В Сети опубликовали официальные тизеры, посвященные новой модели кроссовера от Nissan.
Производитель пока не раскрывает никаких подробностей, связанные с данной новинкой, однако известно, что продажи стартуют изначально на индийском рынке. Вместе с тем официальная премьера данной новинки пройдет уже в 2020 году. Некоторые специалисты озвучили мнение, что новый кроссовер Nissan получил кузов длиной 4 метра.
За основу взята платформа CMF-A, которая активно применяется во многих моделях японской марки. Под капотом используется 1-литровый бензиновый двигатель с мощностью 95 л.с. Кроме того, новинка после выхода на рынок сможет составить серьезную конкуренцию для моделей Hyundai Venue, Suzuki Vitara Brezza.
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