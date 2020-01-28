Компания Nissan выпустит новый недорогой кроссовер

28.01.2020, 11:42, Новости дня

В Сети опубликовали официальные тизеры, посвященные новой модели кроссовера от Nissan.

Производитель пока не раскрывает никаких подробностей, связанные с данной новинкой, однако известно, что продажи стартуют изначально на индийском рынке. Вместе с тем официальная премьера данной новинки пройдет уже в 2020 году. Некоторые специалисты озвучили мнение, что новый кроссовер Nissan получил кузов длиной 4 метра.

За основу взята платформа CMF-A, которая активно применяется во многих моделях японской марки. Под капотом используется 1-литровый бензиновый двигатель с мощностью 95 л.с. Кроме того, новинка после выхода на рынок сможет составить серьезную конкуренцию для моделей Hyundai Venue, Suzuki Vitara Brezza.



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