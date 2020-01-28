Автоновости: Volkswagen раскрыл внешность обновленного Caddy

Немецкий автогигант Volkswagen продемонстрировал эскизы рестайлинговой модели Caddy.
В частности, актуальное поколение доступно на рынке с 2003 года, однако последнее обновление зарегистрировано в 2015 году. Вместе с тем в компании также готовятся к скорому обновлению, которое запланировано на февраль. В свою очередь, в конце прошлого года уже демонстрировали приблизительные изображения новинки, однако эти кадры оказались умышленно не четкими.
Есть предположения, что новинка получит более агрессивный дизайн, выраженный в форме бамперов, увеличенном клиренсе и видоизмененных колесных арках. Крыша изменится в форму большего наклона, отсутствующего у актуального поколения. Подробности о техническом состоянии автомобиля пока не раскрыты.
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