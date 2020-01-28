Действие Антипиратского меморандума продлено 2021 года

Срок действия Антипиратского меморандума, подписанного 1 ноября 2018 года, продлен до 31 января 2021 года, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
«Всего с момента начала действия Меморандума из поисковой выдачи удалено около 2,1 млн ссылок на нелегальный контент. Учитывая такой глобальный отраслевой запрос, общим решением действие меморандума продлено до 31 января 2021 года», – сказал Субботин, передает ТАСС.
Он напомнил, что в рамках концепции меморандума предполагается дальнейшая проработка законопроекта в области борьбы с пиратством в интернете. «Подготовлен законопроект, надеюсь, в этом году работа над ним продолжится», – сказал он, подчеркнув, что эта работа будет приоритетной для ведомства.
Антипиратский меморандум был подписан правообладателями и крупнейшими интернет-компаниями в России. Он предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели. Ведением реестра занимается Роскомнадзор, он же выполняет функцию посредника в переговорах участников соглашения. Изначально меморандум, подписанный в ноябре 2018 года, действовал до 1 сентября 2019 года.
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