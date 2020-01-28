Роскосмос назвал сроки запуска ядерного космического буксира

Роскосмос планирует в 2030 году запустить на орбиту космический буксир с ядерной энергодвигательной установкой, следует из презентации первого замгендиректора госкорпорации Юрия Урличича на проходящей в Москве научной конференции по космонавтике «Королевские чтения».
«Запуск КА (космического аппарата) с ЯЭУ (ядерной энергоустановкой), проведение его летных испытаний (2030 г.)», – передает РИА «Новости» текст презентации.
После этого планируется приступить к его серийному производству и коммерческому использованию.
Напомним, в августе макет российского космического ядерного буксира впервые показали общественности на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019.
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