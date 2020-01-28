Корвалол и другие лекарства могут лишить автомобилиста прав

В Москве один из автолюбителей оказался без прав и выплатил штраф в 30 000 рублей из-за принятого за два дня до поездки корвалола. Эксперты предупреждают, что это не единственный препарат, способный сыграть с водителями такую «злую шутку».

Все дело в содержащемся в распространенных в РФ карвалоле, валокардине и ряде других лекарств фенобарбитале. Данное вещество получают на базе барбитуровой кислоты, угнетающей активность ЦНС. Кроме того, оно действует как снотворное и успокоительное, а в сочетании с некоторыми средствами, например, спазмолитиками или расширяющими сосуды препаратами, прописывается для борьбы с нейровегетативными расстройствами.

Эксперты предупреждают водителей, даже самый безобидный медикамент, будь то таблетка от головной боли или сироп от кашля, может негативно отразиться на способности управлять автомобилем. Перед тем, как сеть за руль, рекомендуется внимательно изучить инструкцию лекарства. В разделе «Особые указания» должно значиться, влияет ли препарат на концентрацию внимания, и можно ли, приняв его, управлять машиной.

Корвалол и другие лекарства, содержащие фенобарбитал, выводятся из организма в зависимости от его особенностей. Обычно, это период от нескольких суток до 5 дней.

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