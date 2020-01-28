Обозреватель Le Figaro — на Ближнем Востоке Трамп лишь продолжает политику Обамы

Хотя многие считают политику Дональда Трампа в отношении Ближнего Востока и, в частности, Ирана непоследовательной, на деле она является лишь продолжением изоляционистского курса, который избирали многие американские правители, включая Барака Обаму, уверен обозреватель Le Figaro Рено Жерар. Как отмечает журналист, убийство иранского генерала Сулеймани не выбивается из этой стратегии, поскольку обусловлено внутриполитическими причинами и желанием действующего президента переизбраться на второй срок.



Reuters

Многие считают политику Дональда Трампа в отношении Ирана трудной для понимания, тем не менее международный обозреватель Le Figaro и бывший военный корреспондент на Ближнем Востоке Рено Жерар не видит в ней противоречий. Как пояснил журналист в интервью газете, с помощью убийства генерала Сулеймани глава Белого дома намеревался «сломить дух» иранцев, продемонстрировать им границы, пересекать которые нельзя, заставить их отступить и поставить себя в выигрышное положение. При этом война или усиление напряжённости в планы американского лидера не входили.

Как подчёркивает собеседник издания, твит, опубликованный Трампом сразу после убийства генерала, с утверждением о том, что Иран «никогда не выигрывал в войне и не проигрывал в переговорах», не противоречит казни Сулеймани и выражает не сожаление, а объяснение: «Не покушайтесь на безопасность американских интересов или мы ударим сильнее. Наши действия — всего лишь ответные меры и не означают, что мы хотим войны или отказываемся от переговоров», — так интерпретирует слова американского президента Жерар. По убеждению обозревателя, войны между Ираном и США не будет, поскольку ни одна из сторон в ней не заинтересована.

В основе решения Трампа о ликвидации Сулеймани лежали в первую очередь внутриполитические причины, в частности, желание действующего президента переизбраться на второй президентский срок, уверен журналист. «Он играет на струне патриотизма и демонстрирует избирателям, что он сильный лидер, способный нанести удар по тем, кто угрожает Америке», — поясняет собеседник Le Figaro. Помимо этого, на взгляд Жерара, убийством Сулеймани Трамп хотел сгладить «жалкое впечатление» от своих прежних неудач в таких вопросах, как переговоры с Северной Кореей о ядерном разоружении, уступки президенту Турции Эрдогану и предательство курдских союзников в Сирии, а также отсутствие реакции после приписываемых Тегерану бомбардировок саудовских нефтяных терминалов.

Как отмечает обозреватель, последний инцидент заставил задуматься двух старейших союзников США в Персидском заливе — Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты. Неудивительно, что саудиты расстелили «огромную красную дорожку» перед Владимиром Путиным, прибывшим с визитом в Эр-Рияд в октябре, замечает журналист. Таким образом, удар по Сулеймани был призван успокоить союзников США (Саудовскую Аравию, ОАЭ, Израиль, Японию и Южную Корею) и впечатлить противников (Иран, Китай и Северную Корею). Кроме того, по утверждению Жерара, Трамп всерьёз опасался, что Сулеймани осуществит захват заложников в американском посольстве в Ираке и совершенно не желал, чтобы кризис, подобный случившемуся в 1979 году, омрачил его избирательную кампанию.

При этом эксперт убеждён, что убийство иранского военачальника было ошибкой, поскольку «Трамп надолго потерял две страны: Ирак и Иран», и восполнить эту потерю нечем. На его взгляд, Соединённые Штаты поступили бы хитрее, начав вести с Сулеймани, пользующимся доверием верхового лидера Ирана и лично знакомым с Путиным, секретные переговоры по примеру связей с афганскими талибами. Помимо прочего, Трамп недооценил популярность генерала в народе и возможность его прихода к власти в Иране в качестве правителя-реформатора и альтернативы правлению мулл — сценарий, сбыться которому помешала ликвидация Сулеймани.

Как замечает Жерар, убийство иранского военачальника было ошибкой ещё и потому, что священную войну Западу объявил не шиитский Иран, а суннитские радикальные группировки исламистов — подобные тем, которых США поддерживали в борьбе против Башара Асада в Сирии. Именно с суннитскими группировками Иран, РФ и правительство Асада успешно борется в Сирии. «На самом деле, несмотря на все разногласия, которые могут быть у Запада с иранцами, они их союзники в борьбе с джихадизмом», — подчёркивает эксперт.

При этом США действительно хотят уйти с Ближнего Востока, уверен журналист. С 2003 года иракская политика Вашингтона стоила Соединённым Штатам более триллиона долларов — сумму, в 75 раз превышающую ВВП такой страны, как Мадагаскар — а также повлекла за собой смерть 4 тыс. американских солдат и десятки тысяч раненых. Иракские потери превысили 100 тыс. человек. Результатом этой политики стала разорённая хаосом, враждующими кланами, коррупцией, нищетой и преступностью страна, превратившаяся в иранского вассала, — как и предупреждал Джорджа Буша — младшего в 2003 году французский президент Жак Ширак.

Изоляционисткая линия, избранная Трампом для своего электората, объясняемая желанием сосредоточиться на решении внутренних проблем страны, повторялась в американской политической жизни с момента зарождения государства, замечает обозреватель Le Figaro, напоминая о речи Джорджа Вашингтона в 1797 году, «доктрине Монро» 1823 года и отказе США от ратификации Версальского договора после окончания Первой мировой войны.

Сегодня главную угрозу для Америки представляет Китай, поэтому основная её задача — максимально отдалиться от дел Европы и Ближнего Востока и развернуться в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона, считает специалист. Это тем более актуально в момент, когда Соединённые Штаты обрели энергетическую автономию благодаря сланцевому газу и гораздо меньше зависят от ближневосточной нефти. Как подчёркивает Жерар, этот процесс был инициирован Бараком Обамой, который, проведя часть юности в Индонезии, был крайне чувствителен к китайской угрозе. В этом отношении Трамп всего лишь продолжает работу своего предшественника, замечает собеседник газеты.

Тем не менее отстранение от дел Ближнего Востока не означает полного ухода американцев из региона, отмечает журналист. Подтверждение тому — казнь Сулеймани, присутствие 5 тыс. американских солдат в Ираке (хотя это количество и ничтожно мало по сравнению со 120 тыс., занятыми в 2003 году) и операции против «Исламского государства»*. Речь идёт, скорее, о замене крупных военных развертываний целевыми операциями и поддержкой определённых местных субъектов в соответствии с принципом «закулисного правления», поясняет эксперт.

«Правда в том, что внешняя политика Трампа не расходится с политикой Обамы! Как и его предшественник, нынешний американский президент не хочет четвёртой войны в Персидском заливе», — заключает Жерар.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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