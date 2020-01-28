Под Иркутском двое мужчин убили собутыльников во время попойки

Иркутские следователи задержали двух мужчин, 33 и 48 лет, по подозрению в убийстве трех собутыльников. Арестованные приходятся друг другу приятелями.
По данным телеканала «360», компания знакомых из пяти человек, среди которых была женщина, устроили застолье в одной из квартир. Внезапно между собутыльниками вспыхнула ссора. Двое приятелей схватили ножи. В итоге женщина и двое мужчин получили множественные ранения, от которых погибли на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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