Под Иркутском двое мужчин убили собутыльников во время попойки

28.01.2020, 11:42, Разное

Иркутские следователи задержали двух мужчин, 33 и 48 лет, по подозрению в убийстве трех собутыльников. Арестованные приходятся друг другу приятелями.

По данным телеканала «360», компания знакомых из пяти человек, среди которых была женщина, устроили застолье в одной из квартир. Внезапно между собутыльниками вспыхнула ссора. Двое приятелей схватили ножи. В итоге женщина и двое мужчин получили множественные ранения, от которых погибли на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 



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