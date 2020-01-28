Стрелявшего в правоохранителей в Киеве боевика ДНР арестовали на два месяца

Суд постановил взять под арест боевика «ДНР», который в ночь с 24-го на 25 января в Деснянском районе Киева стрелял в полицейских. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

«По материалам полиции Киева и департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины этот подозреваемый-рецидивист судом взят безальтернативно под стражу сроком на два месяца», – отметил Шевченко.

Он сообщил, что арестованный в 2003 году в Донецке был осужден по четырем статьям Уголовного кодекса, в 2009 году – еще по одной.

«Надеемся, коллеги-правоохранители из спецслужб тщательно отработают этого злоумышленника», – добавил спикер МВД.

За матеріалами Поліція Києва та Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України цей підозрюваний рецидивіст… Posted by Artem Shevchenko on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

Боевик «ДНР» в ночь с 24-го на 25 января в Деснянском районе Киева спровоцировал в заведении для отдыха конфликт с двумя правоохранителями, пытался выстрелить в обоих, но оружие дало осечку и он ранил только одного из них.

Согласно информации на сайте «Миротворец», мужчина проходил службу у террористов «ДНР», является командиром разведки подразделения «Оплот», участвовал в боях под Дебальцево и Иловайском.

Правоохранители задержали подозреваемого через несколько часов после инцидента.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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