В Совфеде спрогнозировали улучшение благосостояния россиян после поправок в Конституцию

После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян улучшится, сообщил сопредседатель профильной рабочей группы, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Я думаю, что за короткое время мы увидим реальные изменения ситуации по повышению уровня благосостояния граждан с низким уровнем дохода», – сообщил он РИА «Новости».

Клишас отметил, что основной запрос общества касается как раз необходимости повышения уровня жизни, финансовой обеспеченности социально незащищенных категорий граждан. С этой целью, напомнил он, в Конституции закрепляются гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексации социальных выплат, пенсии.

Ранее Клишас заявил, что общероссийское голосование по поправке в Конституцию может пройти не в один день, хотя аргументов в пользу такого сценария мало.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении должно состояться 11 февраля.

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